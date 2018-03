Aécio critica reação do governo a casos de corrupção

Aécio definiu o seminário de hoje do partido como a "largada para um novo momento do PSDB". Possível candidato à Presidência em 2014, Aécio disse, porém, que a discussão é sobre temas nacionais e não sobre eleições. E criticou o governo Lula por não ter "enfrentado contenciosos", como a reforma previdenciária e política.

O presidente do PSDB, deputado Sérgio Guerra (PE), defendeu o afastamento do ministro do Trabalho, Carlos Lupi, depois das denúncias de corrupção no ministério. "Todos os que forem denunciados com lógica e sentido devem sair", afirmou. O seminário reúne tucanos como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o governador Geraldo Alckmin e economistas como Pérsio Arida e Armínio Fraga. O ex-governador de São Paulo José Serra, que estava em viagem ao exterior, não deverá participar. Alguns tucanos, no entanto, brincavam que ele ainda poderia aparecer, "atrasado, como sempre".