Aécio critica medidas econômicas pontuais do governo O senador Aécio Neves (PSDB-MG) afirmou nesta segunda-feira, 30, no Exame Fórum 2013, em São Paulo, que o governo vem tratando política macroeconômica com instrumentos de microeconomia, em uma referência às medidas pontuais para a economia, como as desonerações. "Quem está fora dos subsídios, está incomodado, mas quem está dentro, também, porque não pode ficar na insegurança das decisões provisórias e do humor da presidente", disse.