Aécio critica governo por votação do novo mínimo O senador Aécio Neves (PSDB-MG), uma das principais lideranças da oposição, fez hoje no Rio de Janeiro duras críticas à forma como o aumento do salário mínimo foi apresentado e aprovado na Câmara dos Deputados. Sem entrar no mérito da discussão sobre o valor, ele se concentrou no que chamou de forma "autoritária" do governo lidar com a questão.