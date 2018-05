Aécio critica falta de empenho na reforma tributária

"Uma reforma tributária traz contenciosos. Traz contenciosos entre regiões, traz contenciosos entre setores da economia", observou.

Segundo Aécio, ou o governo arbitra e de alguma forma se impõe, ou então a reforma "fica apenas como um gesto de Pilatos: enviei a proposta, não organizo a minha base e se não for aprovada, o Congresso é que não quis''".

O governador disse que já não acredita que a reforma tributária e outras mudanças constitucionais possam ser votadas ainda neste governo. "Na verdade, o governo perdeu alguns bons momentos, melhores do que esse próximo do calendário eleitoral. Reforma constitucional se faz no início de governo e com o governo federal se impondo, mobilizando sua base para que ela seja aprovada", insistiu Aécio, após o lançamento do programa Minas Digital, no Palácio da Liberdade.