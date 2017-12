Aécio confirma substituição na Secretaria da Fazenda O governador reeleito de Minas, Aécio Neves (PSDB), confirmou nesta terça-feira a saída do secretário Fazenda, Fuad Noman Filho, que deixará a pasta no final de dezembro. Fuad será substituído por Simão Cirineu Dias, seu ex-secretário-adjunto e atual secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão do Maranhão. Dias é o primeiro nome anunciado da equipe de Aécio para o próximo mandato. De acordo com o governo mineiro, Fuad deixa a secretaria por "decisão pessoal". A saída de Brumer já vinha sendo cogitada. Ele e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Wilson Brumer, sofreram assédio para retornar à iniciativa privada. A assessoria do Palácio da Liberdade informou que Fuad irá assumir em janeiro a presidência da Fundação de Seguridade Social de Minas Gerais (Previminas). O governador elogiou o atual secretário, ressaltando sua importância durante o chamado choque de gestão da administração estadual. Segundo Aécio, durante seus primeiros quatro anos à frente do Palácio da Liberdade, a Secretaria da Fazenda contribuiu para o ajuste financeiro e para a implantação de práticas inovadoras de gestão pública no Estado.