Aécio confia em 'autoridade' de Serra para sanar crise O ex-governador de Minas Gerais, Aécio Neves (PSDB), disse hoje que acredita na "autoridade" do candidato tucano à Presidência, José Serra, para contornar a crise aberta com o DEM após a escolha do senador Álvaro Dias (PSDB-PR) para vice na chapa. Já o secretário-geral do PSDB, deputado federal Rodrigo de Castro, comparou o episódio a uma briga de casal.