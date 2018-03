Aécio completa 50 anos, longe de agenda política

Aécio recebeu ligações também do presidente do DEM, deputado Rodrigo Maia (RJ) e do prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab. Outro que ligou para dar os parabéns ao governador foi o ex-presidente Itamar Franco (PPS).

"Falei com ele ontem, mas hoje não, preferi deixá-lo em paz", comentou o presidente do PSDB-MG, deputado federal Nárcio Rodrigues, para quem o atual quadro eleitoral do partido em Minas está definido. "Vamos esperar agora o governador Serra. Ele é que tem de se posicionar", disse. "E vamos botar o bloco na rua, com Aécio senador e (o vice-governador e pré-candidato tucano Antônio) Anastasia governador".

Nárcio avaliou que a candidatura do governador paulista é definitiva e não acredita que ele possa desistir futuramente da disputa presidencial, abrindo caminho para Aécio - como se especula entre tucanos aecistas. "Se o Serra não fosse candidato, ele já teria dito", frisou. "Não vamos ficar vivendo dessa angústia, vamos tocar nossa roça".