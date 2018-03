Aécio começa viagens como candidato Brasil afora

A programação gaúcha traduzirá bem o modelo de visitas que o pré-candidato tucano quer adotar, mesclando reuniões políticas com palestras nas cinco regiões do País. "Minha ideia é, sem pressa, ir começando a falar um pouco do que pretendemos e pensamos para o Brasil", diz ele.

Em outubro, Aécio disse com exclusividade ao Grupo Estado que está pronto para enfrentar Lula ou Dilma Rousseff em 2014, caso essa seja a vontade do partido.

Hoje, o senador mineiro almoça em Porto Alegre, onde terá um encontro com lideranças de seu partido e também do DEM, PPS, PP e PMDB. Decidido a pôr em prática o discurso em defesa da ampliação do leque de alianças das oposições, ele quer se reunir com lideranças representativas da base governista, como a senadora Ana Amélia (PP-RS) e o senador Pedro Simon (PMDB-RS). Em seguida, ele participará de um evento empresarial promovido pela Câmara dos Diretores Lojistas de Gramado.

O último mês do ano será dedicado ao Nordeste e a primeira visita será à capital baiana, com uma missão especial: Prestigiar o DEM liderado pelo deputado ACM Neto, no momento em que a legenda está ameaçada de extinção e seu líder está sendo assediado pelo PMDB da Bahia.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Discreto, Neto diz que, por enquanto só está prevista uma visita ao município de Dias d?Ávila, cidade da região metropolitana de Salvador. A prefeita Andrea Cajado fará uma grande festa para inaugurar o centro administrativo da cidade. A programação está sendo organizada pelo deputado Cláudio Cajado (DEM-BA), marido da prefeita.

Animado com a movimentação de Aécio, o líder ACM Neto diz que "as oposições precisam ter alternativas de poder para 2014". Ele entende que o senador mineiro "é um nome que pode reunir todas as condições para representar este projeto".

Adverte, no entanto, que a movimentação dele "não é excludente em relação a outras opções dentro do PSDB, nem dentro do próprio DEM, onde o senador Demóstenes Torres (GO) já se insinuou com candidato.

"Isto é só o início de uma longa travessia até 2014", afirma o presidente do PSDB mineiro, deputado Marcus Pestana, para quem Aécio está "dosando" sua movimentação. "Ele diz claramente que não é hora de pôr candidaturas na rua e sim de prepararmos uma agenda para o Brasil. Mas é candidatíssimo e está à disposição do partido", diz o deputado.

A programação nordestina se estenderá pelo Rio Grande do Norte e Pernambuco, do presidente nacional do PSDB, deputado Sérgio Guerra. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.