Aécio cobra Dilma por posicionamento sobre prisão de Delcídio

BRASÍLIA - O presidente nacional do PSDB, senador Aécio Neves (MG), cobrou nesta quinta-feira, 26, um posicionamento da presidente Dilma Rousseff sobre a prisão do líder de seu governo no Senado, Delcídio do Amaral (PT-MS). O senador petista foi preso na manhã de ontem sob acusação de obstruir investigações da Operação Lava Jato. Sua prisão no exercício do mandato foi confirmada pelo Senado ontem à noite.

Aécio classificou o silêncio de Dilma como algo “extremamente grave e incompreensível” diante da denúncia de que Delcídio articulava um plano de fuga para Nestor Cerveró, ex-diretor da PetrobrÁs preso desde janeiro, para impedir que ele fechasse acordo de delação premiada . “É incrível que a presidente da República não se manifeste como se não tivesse absolutamente nada ver com isso, como se os delatores presos, réus confessos e já condenados, como o caso do Cerveró, não tivessem sido indicados pelo seu governo”, disse o senador tucano.

“A presidente da República, tão afeita, na época eleitoral, às cadeias de rádio e televisão para comemorar qualquer feito ou suposto feito do seu governo, é incompreensível e reprovável que ela não olhe nos olhos dos brasileiros, em primeiro lugar, para admitir a sucessão de equívocos do seu governo, e, agora, para explicar aos brasileiros a sua responsabilidade em relação a estas denúncias”, afirmou.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Dizendo lamentar a prisão “do ponto de vista pessoal”, mas vê-la como “necessária” pelo aspecto “institucional”, Aécio também criticou a nota divulgada pela cúpula do PT, eximindo-se de prestar solidariedade ao congressista. “Um dos mais sórdidos documentos que demonstram a falta de coragem de um partido político que, ao invés de assumir a sua gravíssima responsabilidade em relação a tudo o que vem ocorrendo no Brasil, o PT é o primeiro a virar as costas para o seu líder e a considerar-se descompromissado de defender aquilo que ele próprio criou. A nota lançada pelo PT, além de inoportuna e covarde, como disse o presidente do Senado (Renan Calheiros, PMDB-AL), vai ficar escrito como um dos mais deprimentes momentos deste partido que, na minha avaliação, vive seu estertores”, disse Aécio.

Logo após a entrevista concedida no início da tarde, o tucano divulgou nota reiterando críticas feitas ao governo. “Os novos desdobramentos da Operação Lava Jato reforçam nos brasileiros o sentimento de indignação em relação à forma como o País vem sendo governado. Mais uma vez, depois do mensalão e, agora, no petrolão, reforça-se a convicção de que uma organização criminosa, tentacular, apoderou-se de estruturas do Estado, com o objetivo de manter-se no poder mediante desvio de dinheiro público”, afirmou no comunicado.

Apesar de toda indignação, o PSDB não cogita, em um primeiro momento, apresentar representação contra Delcídio do Amaral no Conselho de Ética do Senado. Deixará a responsabilidade para Renan Calheiros, também investigado pela Operação Lava Jato.

“Estamos aguardando que a presidência do Senado Federal faça o que achar mais adequado. O mesmo ofício, o mesmo comunicado que a presidência do Senado está enviando ao STF, dando conta da decisão de ontem, envie também ao Conselho de Ética da Casa”, afirmou o presidente nacional do PSDB.

Questionado sobre a possibilidade de Renan não representar no conselho, o tucano disse que, só então, discutirão o assunto. “(Se Renan não representar), aí vamos discutir se nós o faremos, o conjunto das oposições. Mas me parece que este começa a ser consenso no Senado Federal: o comunicado feito ao Supremo chega também ao Conselho de Ética”, afirmou Aécio.

Cunha. Aécio Neves defendeu o afastamento da presidente Dilma Rousseff e do presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), como solução para a crise política e econômica vivida pelo País. “Para a oposição, a solução efetiva para o Brasil superar essa crise era já o afastamento do presidente da Câmara para que o Congresso pudesse ter uma nova agenda, o afastamento da presidente da República”, afirmou o senador.

Para o tucano, apesar do agravamento da situação de Cunha diante da divulgação de documentos comprovando a existência de contas no exterior em nome dele e de familiares, o impeachment de Dilma ainda é algo viável. “A questão do impeachment nunca esteve adormecida. É claro que, com o episódio Eduardo Cunha, a agenda mudou e questiona-se se ele teria ou não as condições para conduzir o impeachment. Mas as razões objetivas que levaram este tema a ser discutido e apoiado pela grande maioria da população brasileira, essas condições objetivas, não deixaram, em momento algum, de existir”, afirmou.