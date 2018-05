Aécio cobra 'ação consistente' de Lula em Minas

"Apresentamos alternativas para que o governo federal pudesse ter a parceria tanto do Estado quanto do município, quanto do setor privado, através de uma Parceria Público Privada, que parece que isso não entusiasmou o governo federal, a própria Casa Civil", reclamou o governador. "Mas essa falta de entusiasmo não pode vir acompanhada do descaso a essa questão e da ausência de resposta", alfinetou.

Aécio é pré-candidato tucano à Presidência em 2010 e Dilma é apontada como virtual candidata do PT na disputa. O governador elegeu o metrô da capital como o maior débito do governo federal com Minas Gerais. "Das grandes capitais, foi o primeiro a se iniciar e é o que menos recursos vem recebendo", reclamou.

De acordo com ele, caso a proposta não tenha sido aprovada, o governo federal deve assumir a responsabilidade pelos investimentos no transporte de massa.

Cobranças - Aécio também cobrou da Infraero o início do projeto de ampliação do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins. Aproveitou para reclamar da falta de investimento federais em rodovias que cortam Minas e da "omissão" do governo no ressarcimento aos Estados pelas perdas com a desoneração das exportações, como determina a Lei Kandir.

O mineiro, porém, disse que não acredita em retaliação pelo fato de ser de um partido de oposição, pois o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, "não tem esse viés". "Acho que, mais uma vez, é a gestão do Estado que é morosa, é complexa e os resultados demoram a vir", afirmou.