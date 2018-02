Aécio: CNT/Sensus revela PSDB fortalecido para 2010 O governador de Minas Gerais, Aécio Neves (PSDB), avaliou hoje que o resultado da última pesquisa CNT/Sensus revela que o PSDB está fortalecido num possível embate com o PT na eleição presidencial de 2010. O levantamento mostrou que governador paulista, José Serra (PSDB), é quem detém os maiores porcentuais de preferência do eleitorado entre todos os eventuais candidatos. "Em relação ao PSDB, (a pesquisa) coloca o partido muito bem, sobretudo num embate em relação ao PT", afirmou. Também cotado como presidenciável tucano, Aécio perderia nas simulações de primeiro turno para o deputado Ciro Gomes (PSB-CE) e para a ex-senadora Heloísa Helena (PSOL-AL). No entanto, bateria os três ministros petistas: Dilma Rousseff, da Casa Civil; Patrus Ananias, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; e Tarso Genro, ministro da Justiça; apontados como eventuais candidatos, nas hipóteses de segundo turno.