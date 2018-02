Aécio cita mensagem recebida de Campos no Dia dos Pais O candidato do PSDB à Presidência da República, Aécio Neves, convocou coletiva de imprensa na tarde desta quarta-feira, 13, para se pronunciar sobre a morte do ex-governador Eduardo Campos (PSB). "Eduardo era um dos grandes representantes da boa política. Convivi com ele por 20 anos", disse, lembrando que os dois trocaram mensagens pela última vez no domingo, quando Bernardo, o filho de Aécio, teve alta do hospital. "Guardarei com muito carinho a mensagem que recebi de Eduardo no Dia dos Pais", afirmou o tucano.