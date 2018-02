Aécio: choque de gestão não se opõe à questão social O governador de Minas Gerais, Aécio Neves (PSDB), defendeu hoje o principal mote de sua administração, afirmando que o chamado choque de gestão não significa falta de compromisso com a questão social. Ao inaugurar em Belo Horizonte um centro de formação e experimentação digital para jovens com idade entre 15 e 24 anos matriculados na rede estadual de ensino, Aécio criticou o "discurso antigo de alguns adversários de que o choque de gestão, a qualidade da gestão pública era conflitante com a preocupação social".