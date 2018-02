Aécio chama medidas de Dilma de 'pacote de desespero'

A presidente Dilma se reúne na tarde desta quarta-feira, no Palácio do Planalto, com empresários de várias áreas para anunciar medidas de apoio à indústria. O encontro é também uma tentativa de aproximação política com um dos setores mais críticos da política econômica de seu governo.

Na reunião do Fórum Nacional da Indústria, que foi transferida da sede da Confederação Nacional da Indústria (CNI) para o Planalto a pedido de Dilma, a presidente deve atender parte das reivindicações feitas pelo setor produtivo no fim de maio e sinalizar com medidas futuras, num eventual segundo mandato.