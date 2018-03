Aécio chama contingenciamento de 'arrocho recessivo' O presidente nacional do PSDB, senador Aécio Neves (MG), chamou de "arrocho recessivo" o contingenciamento de quase R$ 70 bilhões no Orçamento da União anunciado nesta sexta-feira, 22, pelo governo. Em nota, o tucano disse que os pobres são os que mais sofrem com os cortes e afirmou que a "máscara" do PT "cai em definitivo" após as medidas do pacote de ajuste fiscal. "É bom que fique claro: essa conta não é do povo, é do governo do PT, mas é o povo que está pagando", declarou.