Aécio cancela evento em Minas devido a problema de saúde da irmã

O senador Aécio Neves (PSDB-MG), provável candidato à Presidência em 2014, não participou nesta segunda-feira, 2, do terceiro econtro "Conversa com os mineiros", promovido pelo partido para discussão e busca de apoio à sua futura candidatura. O governador de Minas, Antonio Anastasia (PSDB), explicou que o senador cancelou a participação no evento após ser informado sobre um problema de saúde sofrido por uma de suas irmãs. "A irmã do senador Aécio, Ângela, teve um problema muito grave de saúde no Rio de Janeiro. Um AVC (acidente vascular cerebral) e está internada", acrescentou o governador.

Ainda não foram divulgados detalhes sobre situação de Ângela, mas Anastasia contou que o AVC ocorreu pela manhã." O senador já estava praticamente dentro do avião, no Rio, foi comunicado do fato e imediatamente correu o hospital. Me pediu que pedisse desculpas a todos", disse Anastasia.