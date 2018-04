Aécio articula agenda de novas viagens pelo País Passado o encontro entre lideranças do PSDB, anteontem, no Recife, em que se buscou amenizar o clima em torno das discussões sobre a eleição de 2010, o governador de Minas, Aécio Neves (MG), articula agenda de conversas com lideranças políticas nacionais, dando gás ao projeto de viajar pelo País. Depois de ter conversado com o PPS, na semana passada, o mineiro agendou para os próximos dias encontros com os líderes do DEM e do PP. Aécio também pretende cumprir agenda no Ceará, provavelmente em abril, como parte das viagens que quer fazer pelo País. O encontro está sendo articulado com o ex-presidente do PSDB, senador Tasso Jereissati (CE).