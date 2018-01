Aécio aproveita visita a obras em MG para atacar governo

Há previsão de uma série de obras para ampliação e aumento da capacidade do terminal, que foi cedido à iniciativa privada por meio de concessão em novembro, mas a maior parte delas será entregue apenas depois de junho, quando a capital mineira sediará jogos da Copa do Mundo. "Não tivesse o governo federal demonizado por dez anos as privatizações e as concessões, como fez, estaríamos aqui com outro cenário, com as obras feitas, a segunda pista já executada e com esse aeroporto sendo realmente instrumento de desenvolvimento de toda Minas Gerais", declarou Aécio.

Para Aécio, "isso não aconteceu porque, no plano federal, é o governo do improviso" e as intervenções na LMG-800 e MG-424, previstas para serem concluídas em maio, fazem "um contraponto no planejamento e eficiência do governo do Estado (MG), com as obras entregues no prazo e pelo valor licitado, com a ineficiência e atraso das obras de responsabilidade do governo federal". "O aprendizado do PT no governo tem custado caro para o Brasil", concluiu.