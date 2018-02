Aécio: Aprovação de Dilma dificulta discurso da oposição

"Isso (os resultados da pesquisa) tem muito a ver com o sentimento momentâneo, talvez com algumas medidas de grande alcance popular tomadas pela presidente, e com o vigor da comunicação, da propaganda do governo", afirmou Aécio, na saída de um encontro em seu gabinete no Senado com o governador de São Paulo, o tucano Geraldo Alckmin. Para Aécio, "tudo tem seu tempo" e atualmente, na opinião dele, ainda não há um "debate eleitoral".

O pré-candidato do PSDB disse que é preciso se "preocupar em construir nosso discurso, nossa agenda para o país". E fez uma crítica à condução do governo Dilma. "Se hoje há essa avaliação, em boa parte é resultado de uma sensação de bem estar que ainda existe no Brasil, construída, em grande parte, por nós, a partir do controle da inflação, que por sinal começa a ameaçar e comprometer a renda das famílias", afirmou.