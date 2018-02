Aécio anuncia que Tasso Jereissati concorrerá ao Senado O candidato do PSDB à Presidência, Aécio Neves (MG), anunciou que o empresário Tasso Jereissati vai concorrer ao Senado pelo Ceará, em encontro em Brasília na manhã desta segunda-feira, na sede do partido. Ex-presidente do PSDB nacional, ex-senador e ex-governador do Estado, Tasso era um dos cotados para ser vice do próprio Aécio, que escolheu o líder da bancada do Senado, Aloysio Nunes Ferreira (SP).