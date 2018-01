Aécio anuncia desistência de pré-candidatura

Acompanhado do presidente nacional do partido, Sérgio Guerra, do secretário-geral, deputado Rodrigo de Castro e do vice-governador Antonio Anastasia, Aécio leu uma carta que foi entregue ao senador Sérgio Guerra numa reunião realizada nesta manhã em Belo Horizonte.

"Deixo a partir deste momento a condição de pré-candidato do PSDB à Presidência da República, mas não abandono minhas convicções e minha disposição para colaborar com meu esforço e minha lealdade para a construção das bandeiras da Social Democracia Brasileira".

Aécio havia estipulado o início de janeiro como prazo final do anuncio de sua candidatura ao Senado, mas acabou por antecipar a decisão de desistir da disputa interna que trava com o governador de São Paulo, José Serra.