Aécio ameniza críticas e anuncia vice no próximo dia 30 O pré-candidato à Presidência da República pelo PSDB, Aécio Neves, deixou as críticas ao governo federal em segundo plano e afirmou que, agora, "é hora de os brasileiros se unirem para torcer pela nossa Seleção". O senador assistiu à partida entre Brasil e México ao lado de ex-jogadores do Cruzeiro, como Wilson Piazza, Nelinho e Joãozinho, além do ídolo do vôlei Giovani Gávio, pré-candidato a deputado estadual. "Estamos torcendo pelo País, hoje, no futebol e, depois, nas eleições", disse Aécio.