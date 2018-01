Aécio: Alencar foi construtor de pontes com a oposição

"Acompanhamos com muita solidariedade a luta de José Alencar pela vida. Tive oportunidade de estar com ele uma centena de vezes, internado ou no seu apartamento, e ele nunca baixou a guarda, ele sempre acreditava num sopro de vida, acreditava na sua recuperação, e essa crença fez com que ele adiasse tantas vezes o seu encontro com o criador", lembrou. "Acho que, chegando ao céu, o criador vai dizer: poxa, você resistiu, hein!".

Na avaliação de Aécio, Alencar compreendia como poucos a necessidade de ampliarmos as parcerias com o setor privado, "e talvez nisso ele tenha se frustrado um pouco em relação às tímidas iniciativas do governo do qual participou, mas era sobretudo um mineiro na essência, que gostava de cantar em versos e prosas as suas origens". Já o senador Aloysio Nunes (PSDB-SP) se referiu a Alencar como "um vice leal, ministro de muita competência, um empresário de sucesso e acima de tudo um político patriota".