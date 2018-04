Aécio alega não ter o que dizer à Justiça sobre mensalão Arrolado como testemunha de defesa no processo do mensalão pelo deputado cassado Roberto Jefferson, o governador de Minas Gerais, Aécio Neves (PSDB), disse hoje que encaminhou à Justiça Federal uma resposta em que afirma que não possui elementos para contribuir com a investigação. "A informação que eu tive é que o deputado Roberto Jefferson arrolou uma centena de testemunhas, pegou as figuras mais notórias do País para testemunharem sobre o mensalão", disse Aécio. "Eu recebi um comunicado e respondi por escrito que só se pode testemunhar sobre aquilo que se conhece. Não tenho a menor ideia de que contribuição eu possa dar a esse processo."