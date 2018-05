Aécio, Alckmin e Serra visitam feira em SP, em horários diferentes

São Paulo - O senador e presidente nacional do PSDB, Aécio Neves (MG), provável candidato da sigla à Presidência da República nessas eleições, visitou na tarde desta quinta-feira, 10, a XIII Feira Internacional de Tecnologias em Reabilitação, em São Paulo. Acompanhado de grande equipe, o pré-candidato chegou ao local depois da visita de duas das principais lideranças de sua sigla em São Paulo, maior colégio eleitoral do País: o governador Geraldo Alckmin e o ex-governador José Serra, ex-candidatos à Presidência da República, derrotados nas urnas pelo PT nos pleitos passados.

Em campanhas eleitorais passadas, uma das críticas dos próprios correligionários do PSDB era justamente a falta de coesão e sinergia entre os integrantes da sigla na corrida eleitoral. Nesta quinta, o desencontro de agendas de Alckmin, Serra e Aécio não passou despercebido.

Aécio percorreu todos os corredores do Centro de Exposições Imigrantes, tirou fotos e conversou com as pessoas. O senador, inclusive, experimentou o Túnel Sensorial instalado na feira. O espaço de 169 metros é totalmente escuro e possui objetos, cheiros e sons para que as pessoas experimentem diferentes sensações. E chamou a atenção dos participantes da feira. Algumas garotas pediram para tirar fotos com Aécio e celebraram o feito. Questionadas de onde o conheciam, afirmaram: "Da TV, ele é famoso, né?."

A maioria das pessoas, entretanto, olhava a movimentação e questionava quem ele era, numa demonstração de que no maior colégio eleitoral do País, o presidenciável do maior partido de oposição ao PT ainda é desconhecido.

Vice. Na feira, Aécio estava na companhia da deputada federal Mara Gabrilli (PSDB-SP), defensora das pessoas com deficiência e cotada para integrar a sua chapa presidencial, na condição de vice. Indagado sobre o assunto, o senador mineiro afirmou que seria "uma honra" ter a companhia da Mara. "A Mara consegue ser linda por fora e mais linda por dentro." E ponderou: "A questão vai ser discutida por colegiado, mas com certeza a Mara terá uma papel de destaque não só na campanha, mas terá num projeto de País."

A deputada conta com o apoio do ex-presidente tucano Fernando Henrique Cardoso, que defende uma mulher para a chapa majoritária tucana. FHC vem afirmando a correligionários que Mara, que é tetraplégica, pode agregar valor à campanha pela defesa que faz das causas humanitárias e pela desenvoltura que demonstra no cenário político.