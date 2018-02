Aécio adia reunião com Mantega para discutir reforma

A assessoria de imprensa do Palácio da Liberdade informou nesta quarta-feira, 20, que foi adiada a reunião entre o governador de Minas, Aécio Neves (PSDB), e o ministro da Fazenda, Guido Mantega, prevista para esta quarta-feira, às 16 horas. O objetivo do encontro seria discutir a Reforma Tributária e o aval do governo federal para que o Estado consiga a liberação de um empréstimo de R$ 1,9 bilhão que está sendo negociado junto ao Banco Mundial (Bird). Segundo as informações, por causa de uma forte gripe o governador está afônico. Uma nova reunião foi marcada para a próxima segunda-feira, dia 25, ao meio-dia, em Brasília.