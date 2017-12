Aécio acredita no crescimento de Alckmin nas pesquisas O governador de Minas Gerais, Aécio Neves (PSDB), disse nesta sexta-feira contar com o crescimento do pré-candidato do partido à Presidência, Geraldo Alckmin, nas pesquisas de intenção de voto. Ontem à noite, Aécio se reuniu com o presidente nacional da legenda, senador Tasso Jereissati (CE), com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e com o próprio Alckmin, para definir estratégias da campanha. "Estou muito tranqüilo em relação ao que está acontecendo. O candidato Alckmin é ainda pouco conhecido em diversas regiões do País." Segundo Aécio, as pesquisas indicam que, em média, 60% do eleitorado brasileiro conhece Alckmin, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem 100% de conhecimento por parte da população. O governador relatou que a prioridade número um do partido agora será consolidar os palanques regionais e as viagens de Alckmin pelo País. Ele acredita que, com o início das inserções das campanhas pela TV e a presença maior do candidato nos próximos 60 dias na mídia, esse grau de conhecimento poderá subir, pelo menos, de 10% a 15%. Aécio afirmou que, nas viagens do candidato pelo País, a região Nordeste deverá ser prioridade. "Com a liberação da propaganda e a presença mais efetiva no vídeo, vamos avançar com solidez para disputar com chances reais as eleições", disse. Alianças No caso da indicação do vice na chapa, Aécio entende que caberá ao PFL a escolha do nome. Ele disse ter conversado nesta semana, em Uberaba (MG), com o presidente do PFL, senador Jorge Bornhausen (SC), que revelou que o partido está passando por um processo interno de definição do nome. Em relação ao PMDB, ele destacou que se as convenções peemedebistas definirem que a legenda não terá candidatura própria, os contatos serão intensificados, "buscando ter o PMDB ao nosso lado". Ele ressaltou que o interesse do PSDB é de fechar aliança com o PMDB, mas que, no momento, é necessário respeitar o momento da sigla.