Aécio acha candidatura viável O governador de Minas, Aécio Neves (PSDB), afirmou ontem que o deputado Ciro Gomes (PSB-CE) "tem todas as condições" de disputar o governo de São Paulo ou mesmo a Presidência em 2010. Dizendo-se orgulhoso da amizade com Ciro, Aécio ponderou, porém, que "há um açodamento muito grande" pela definição das candidaturas. Para o governador, a hipótese de Ciro concorrer ao Palácio dos Bandeirantes, com o apoio do PT, na próxima eleição deve ser tratada como mais uma especulação envolvendo a disputa de 2010. Aécio e o deputado já cogitaram publicamente uma aliança na próxima disputa presidencial, mas a hipótese perdeu força com a decisão do governador de permanecer no PSDB. Falando ainda de alianças, o governador de Minas elogiou o colega paulista, José Serra - com quem disputa a indicação como presidenciável tucano -, pela costura do acordo entre DEM e PSDB na Bahia. Segundo Aécio, que assinou ontem um contrato de parceria público-privada (PPP) na área de administração penitenciária, a paternidade das ações "é o menos importante".