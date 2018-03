Advogados entregam manifesto de apoio ao presidente do STF O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, recebeu nesta segunda-feira, 14, um manifesto assinado por advogados em apoio às recentes decisões do ministro que permitiram a soltura do banqueiro do Opportunity, Daniel Dantas, e outros envolvidos na Operação Satiagraha da Polícia Federal. O documento, assinado por cerca de 150 advogados, foi entregue pelo criminalista Arnaldo Malheiros Filho em visita de Mendes ao site Consultor Jurídico. Leia a íntegra do manifesto: São Paulo, 14 de julho de 2008 "Os advogados que assinam esta nota, certos de que representam muitos colegas que, pela exigüidade de tempo, não puderam contatar, expressam sua solidariedade ao eminente Ministro Gilmar Mendes, inusitadamente atacado por manifestações de entidades profissionais divulgadas através da mídia que deveriam demonstrar seu inconformismo na forma prevista pelas leis de processo e não com ataques públicos ao chefe do Poder Judiciário brasileiro. As instituições democráticas brasileiras, salvo nos casos excepcionais previstos e delimitados pela lei, não incluem prisão sem julgamento e nem se devem enlutar quando um habeas corpus - este, sim, uma garantia constitucional fundamental - é concedido. Os signatários sentem-se seguros por viver num País que tem no ápice de sua estrutura judiciária um magistrado que tem a coragem e a dignidade de manter a Constituição acima da gritaria." Afonso Diniz Arantes Alaor Almeida Castro Alberto Zacharias Toron Aldo Campos Costa Alexandre Sinigallia Pinto Alexandre Wunderlich Allan Carlos Marcolino Aloísio Lacerda Medeiros Amauri Cesar da Silva Dias Amilcar Siqueira Ana Carolina Rocha Cortella Ana Tereza Palhares Basílio André Martins André Nascimento André Silveira André Wadhy Rebehy Angelo Silva Viana Antonio Carlos da Gama Barandier Antônio Carlos de Almeida Castro Antonio Correa Meyer Antônio Perilo Teixeira Arnaldo Malheiros Filho Arnoldo Wald Aury Lopes Jr. Beatriz Vargas Camila Lafetá Sesana Camila Vargas do Amaral Candice Fernanda Oliveira Carlos Frederico Rosignoli de Lima Carlos José da Silva Carlos Renato Reguero Passerine Carolina Costa Ferreira Cecilia Tripodi Christiane Rodrigues Pantoja Claudia Fonseca Morato Pavan Claudia Maria Soncini Bernasconi Claudia Sperandio Valerius Cláudio Demczuk de Alencar Cláudio José Langroiva Pereira Cléber Lopes de Oliveira Daniel Bialski Daniella Meggiolaro Danielle Galhano Pereira da Silva Danilo Vidilli David Rechulski Délio Lins e Silva Délio Lins e Silva Júnior Denise Nunes Garcia Denise Provasi Vaz Diamantino Silva Filho Dirceu Augusto da Câmara Valle Divaldo Theophilo de Oliveria Neto Edson Vieira Abdala Eduardo Diamantino Eduardo Manera Eduardo Pizarro Carnelós Eduardo Rechulski Edward Carvalho Elaine Angel Enzo Rodrigo de Jesus Evandro Pertence Fabian Caruzo Fábio Boleta Fábio Simas Gonçalves Fábio Tofic Simantob Fátima Fernandes Rodrigues de Souza Fernando da Nóbrega Cunha Fernando Goulart Filipe Fialdini Flávia Pierro Francisco de Paula Bernardes Jr Frederico Crisciuma Guilherme San Juan Araújo Guilherme Ziliani Carnelós Hamilton Dias de Souza Hélio Bialski Heloisa Estellita Henrique Araújo Costa Hermes Vilchez Guerrero Igor Mauler Santiago Ives Gandra da Silva Martins Jacinto Nelson de Miranda Coutinho Jair Jaloreto Jr Jairo Lopes de Oliveira João Marcos Amaral João Mestieri Jorge Nemr José Eduardo Alckmin José Gerardo Grossi José Luis de Oliveira Lima José Paulo Sepulveda Pertence José Ricardo Pereira Lira José Roberto Batochio Joyce Roysen Juarez Cirino dos Santos Juliana Pantaleão Juliana Villaça Furukawa Karin Toscano Mielenhausen Leonardo Isaac Yarochewsky Leonardo Pantaleão Leonardo Ribeiro Leopoldo Stefanno Leone Louveira Lívia Erbella Hourneaux de Moura Girotto Luis Filipe Amaral Luís Francisco Carvalho Filho Luís Guilherme Viera Luiz de Camargo Aranha Neto Manuel Alceu Affonso Ferreira Marcela Moreira Lopes Marcelo Augusto Custódio Erbella Marcelo Baikauskas Marcelo Guarita Marcelo Leonardo Marcelo Turbay Freiria Marcio Gesteira Palma Marcio Henrique Manoel Márcio Kayatt Marco Antonio Dacorso Marco Wadhy Rebehy Marcos Sérgio Cavalcanti Ribeiro Marcus Vinicius Tenorio da Costa Fernandes Mari Adelaide de Campos França Maria Adelaide Penafort Pinto Queirós Marilene Taralico Martins Rodrigues Maurício Hernandes Maurício Silva Leite Ministro Célio Borja Misabel Derzi Natália Rocha Núria F. Salvat Valle Patrícia Rios Salles de Oliveira Paulo Augusto Bernardi Paulo Eduardo de Araújo Saboya Paulo Roberto da Silva Passos Pedro Ivo Velloso Rafael De Piro Raul Livino Renato Marques Martins Ricardo Cardoso Monteiro Ricardo Tepedino Roberto Lopes Telhada Roberto Soares Garcia Rodrigo de Oliveira Rodrigo Madeira Nazário Rodrigo Nascimento Dall' Acqua Rodrigo Pitanguy Rodrigo Roberto da Silva Rogério Gandra da Silva Martins Rosangela Barbosa Alves Sacha Calmon Sebastião Botto de Barros Tojal Sergei Cobra Arbex Sérgio Bermudes Sérgio Mazzillo Sérgio Niemeyer Sérgio Roberto de Niemeyer Salles Sergio Tostes Tales Castelo Branco Tathiana de Carvalho Costa Thiago Augusto Vale Lauria Thiago Bouza Ticiano Figueiredo Vagner Marcelo Leme Wagner Rossi Rodrigues Walter Costa Porto