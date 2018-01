Advogados de Protógenes sugerem que evite polêmica Protógenes Queiroz foi aconselhado a evitar a politização de seus atos e da Satiagraha, operação policial que ele idealizou e culminou com a prisão do banqueiro Daniel Dantas, do Grupo Opportunity. A recomendação foi passada ao delegado federal por seus próprios advogados, Vicente Greco Filho e Maurício Alvarez Mateos, que o defendem no inquérito que a Polícia Federal abriu para investigar o vazamento de dados secretos da Satiagraha. Há três semanas, a PF fez buscas em cinco endereços de Protógenes, em São Paulo, Brasília e Rio, atrás de indícios que pudessem comprometê-lo. Protógenes foi excluído no início da semana de suas funções na Diretoria de Inteligência Policial da PF, unidade que integrava havia mais de 5 anos. O diretor-geral da PF, Luiz Fernando Corrêa, disse que o afastamento foi decretado não só por excessos de Protógenes na Satiagraha, "mas por atuar com engajamento político". O delegado está na iminência de ser indiciado criminalmente por quebra de sigilo funcional, violação da Lei do Grampo e usurpação de função pública. Ele é acusado de ter recrutado 84 agentes da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) na investigação de competência da PF. Desde que deflagrou a maior missão de sua carreira, Protógenes tem sido constantemente convidado para dar palestras em faculdades e instituições oficiais. Não raro, políticos ligados ao PSOL aproveitam e promovem manifestações em defesa do delegado. "Protógenes me garantiu que não é candidato nem pretende se vincular a partido algum", afirmou Greco Filho, que foi promotor de Justiça durante 27 anos e é professor titular de Direito Penal da USP. "Creio que (políticos) estão aproveitando a oportunidade para se aproximar de um delegado muito preparado e de grande credibilidade, que muito antes da Satiagraha já era solicitado para dar palestras." FIFA O advogado destacou que Protógenes "até já tem cancelado compromissos acadêmicos para evitar a exploração política em torno de seu nome". "Ele não tem interesse em partidarizar sua atuação, é delegado muito conhecido pela técnica com que trata seus inquéritos. Ele é inclusive o representante da PF junto à Fifa para questões de segurança relativas à candidatura da Copa 2014." Greco Filho e Maurício Mateos estudam medidas que poderão tomar diante da investigação da PF contra Protógenes. Eles não excluem a possibilidade de requererem o trancamento do inquérito, caso a PF indicie o delegado. "Primeiro vamos analisar a consistência do indiciamento, se de fato ocorrer."