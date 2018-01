Advogados de Jefferson pedem consulta sobre prisões Advogados do ex-deputado federal Roberto Jefferson, condenado por envolvimento com o mensalão, pediram nesta terça-feira, 17, ao Supremo Tribunal Federal (STF) que consulte a Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro sobre se existem efetivas condições para garantir ao ex-parlamentar dieta e acompanhamento nutricional nas prisões do Estado.