Advogados de Battisti pedirão habeas corpus no STF

BRASÍLIA - Os advogados do ex-ativista Cesare Battisti protocolam ainda nesta segunda-feira, 3, um pedido de habeas corpus em favor do italiano no Supremo Tribunal Federal (STF). A defesa de Battisti esperou apenas a publicação no Diário Oficial da União da decisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva de não extraditar Battisti para pedir sua liberdade.

"A partir da publicação, sua libertação decorrerá do mero respeito ao Estado democrático de direito", defendeu o advogado de Battisti, Luís Roberto Barroso. Como o tribunal está em recesso, a liminar deverá ser analisada pelo presidente do tribunal, ministro Cezar Peluso. Ele poderá, no entanto, aguardar o retorno dos colegas em fevereiro para distribuir o processo.

No entendimento de assessores jurídicos do governo, Battisti poderia ser solto sem a necessidade de um habeas corpus do STF. Entretanto, preferiram deixar a cargo do tribunal a decisão para não criar problemas na relação com o Judiciário.