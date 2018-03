Advogados de Arruda chegam à PF para acompanhar depoimento

Os advogados do ex-governador José Roberto Arruda chegaram por volta das 13h50 na Superintendência da Polícia Federal para acompanhar o depoimento de Arruda, marcado para as 14h. Na última sexta-feira, o advogado do governador cassado, Nélio Machado, afirmou que Arruda não irá ficar calado. Ele será ouvido pela PF por ser acusado de subornar uma testemunha durante investigações da Operação Caixa de Pandora.

Pouco depois, também chegou à PF o advogado do ex-assessor da Secretaria de Educação Gibrail Gebrim, Safe Carneiro. Segundo ele, seu cliente deverá ficar calado por não conhecer o processo. "Vamos usar o direito constitucional de não responder às perguntas até conhecermos o processo", disse.