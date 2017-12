Advogados da União fazem ato público em Brasília Os advogados da União fazem ato público nesta manhã, em frente ao Ministério do Planejamento, em Brasília. A categoria entrou em greve ontem, por tempo indeterminado, reivindicando o encaminhamento do projeto de subsídios ao Congresso Nacional. A proposta prevê melhorias salariais para os servidores e há um ano encontra-se no Ministério do Planejamento.