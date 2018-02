Advogados da Camargo Corrêa criticam decisão de juiz

Os advogados Mário de Oliveira Filho e Rodrigo Carneiro Maia Bandieri, que defendem José Diney Matos, destacaram que ?pelo que consta dos autos até agora aponta para a improcedência das acusações?. Segundo eles, durante a instrução criminal ?ficará definitivamente confirmada a inocência (de Diney)?. Mário de Oliveira Filho afirmou: ?Diney é um intelectual, escritor conhecido e premiado com vários livros publicados na área de administração. Jamais praticou qualquer tipo de crime, muito menos se prestou ao papel de doleiro.?

?A decisão não me causa estranheza?, declarou o advogado Alberto Zacharias Toron, que defende Kurt Pickel. ?O juiz está contaminado porque foi o produtor das provas, deferiu todas as escutas telefônicas e ambientais e as buscas. O sr. Kurt é inocente.? O criminalista Arthur Lavigne Júnior rechaçou a acusação contra Jadair de Almeida. ?(Jadair) não é doleiro, é empresário, sua prisão é injustificada. Não há notificação do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) sobre saque de R$ 370 mil. Raimundo Oliveira sacou R$ 30 mil de uma conta que não estava bloqueada para quitar honorários advocatícios.? As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.