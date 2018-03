Advogados apontam falha técnica para queda do avião que matou Eduardo Campos

Representantes das famílias do piloto e copiloto do avião cuja queda vitimou, além deles, o então candidato à presidência da República, o ex-governador de Pernambuco Eduardo Campos, e outras quatro pessoas, apontaram uma falha no sensor de velocidade como a possível causa determinante para o acidente. O argumento servirá como base para uma ação nos Estados Unidos contra a Cessna, fabricante do avião.

Esta e outras possíveis falhas técnicas, de acordo com o advogado Josmeyr Oliveira, não foram investigadas de forma aprofundada pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), cujo relatório final destacou a falha humana como causa determinante para o acidente. Apresentado nesta terça-feira, 19, em Brasília, documento descartou falhas técnicas e apontou a fadiga, despreparo e desorientação do piloto Marcos Martins e do copiloto Geraldo Magela, para realizar manobras de emergência naquele tipo de aeronave.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O documento é considerado “reducionista, negligente e incompleto” pelo advogado. “Faltaram dados para eles criarem paradigmas para dizer o que aconteceu e o que não deveria acontecido”, disse Oliveira. As famílias dos tripulantes e de Eduardo Campos já haviam contestado o documento na própria terça-feira.

Relatório paralelo produzido com o auxílio do perito Carlos Camacho, ex-comandante de aeronaves de grande porte, rebate uma a uma as argumentações do Cenipa, de que os pilotos estariam cansados e despreparados para aquele voo. Segundo Camacho, antes de viajar na manhã de 13 de agosto de 2014, dia do acidente, os pilotos tiveram 34 horas de repouso e estavam preparados. “Eles fizeram 90 missões naquela aeronave antes daquele voo. Mesmo se eles tivessem tido treinamento falho, isso seria compensado pela experiência”, disse.

O perito também rechaçou o argumento de que os pilotos tiveram desorientação espacial durante o procedimento de arremeter o avião. “Só quem já teve uma desorientação sabe o que é. Não se vê nada. E as últimas imagens da queda, colhidas em uma igreja, mostram que os pilotos já estavam retomando o controle do avião”, disse.

Omissões. O relatório independente aponta ao menos duas omissões no documento do Cenipa: a ausência de uma "reconstituição" do acidente em um simulador de vôo e a recusa do órgão em analisar acidentes e incidente ocorridos em aeronaves do modelo semelhante, mesmo depois de esses casos terem sido encaminhados pelos representantes dos pilotos.

Segundo Camacho, há casos antes e depois do acidente de 13 de agosto que apontam para a falha no sensor de velocidade como causa da perda de estabilidade do avião. “Em 2001, na Suíça, os pilotos tiveram altitude suficiente para recuperar o controle da aeronave”, disse.

O equipamento é responsável por impedir que procedimentos próprios ao pouso, como o uso de flaps (ferramenta instalada nas asas que permite estabilização da aeronave mesmo em velocidades mais baixas) e estabilizadores, sejam usados em momentos de maior potência do motor. Em caso de uso dos flaps em velocidade acima de 200 nós, o “nariz” do avião tende a apontar para o chão, diz Camacho.

Em nota, o Cenipa afirma que é o único órgão reconhecido pela Organização de Aviação Civil Internacional (OACI) para a investigação de acidentes aeronáuticos no Brasil e segue a metodologia estabelecida no Anexo 13 da Convenção de Chicago.

"As conclusões do relatório sobre o acidente com a aeronave PR-AFA são resultado de quase um ano e meio de trabalho técnico e detalhado e contaram com a participação de especialistas capacitados e experientes, como pilotos, médicos, psicólogos e engenheiros.

A investigação é exaustiva e compreende a reunião e a análise aprofundada de informações factuais e evidências que apontem todos os fatores, sem exceção, que possam ter contribuído para o acidente.

O relatório produzido pelo Cenipa visa à formulação de recomendações que busquem o aperfeiçoamento da segurança na aviação, com o único propósito de prevenir novos acidentes".