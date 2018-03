Advogado nega existência de processo contra Palocci O advogado do ex-ministro e deputado Antonio Palocci (PT-SP), Roberto Batochio, disse que não há denúncia formalizada contra seu cliente, contrariando a informação divulgada ontem pelo STF. "Existe um inquérito, que não é processo, que estava tramitando em Ribeirão Preto e foi remetido ao Supremo em função da eleição do Palocci", afirmou Batochio. O inquérito apura a existência de fraude na realização de uma concorrência pública para a prefeitura de Ribeirão Preto, na contratação de serviços de limpeza e varrição da cidade. Segundo Batochio, os promotores pediram a abertura do inquérito porque acharam que houve favorecimento à empreiteira Leão&Leão. "Acontece que esta concorrência foi realizada no ano de 2000 e o Palocci tomou posse na prefeitura de Ribeirão em janeiro de 2001, portanto, acredito que se trata de uma perseguição política", destacou o advogado.