Advogado nega denúncia sobre propina na Fazenda

De acordo com Castro, a perícia do sigilo bancário e das conversas via Skype da empresa e da ex-funcionária vai mostrar que a empresa e os técnicos do ministério são vítimas de um complô, cujo objetivo, provavelmente, seria derrubar o ministro Mantega. "É o Ministério da Fazenda e não o Ministério da Pesca", afirmou.

Segundo denúncia publicada pela revista Época no fim de semana, o chefe de gabinete, Marcelo Fiche, e o chefe da Assessoria Técnica e Administrativa, Humberto Alencar, ambos do Ministério da Fazenda, teriam recebido R$ 60 mil das mãos da ex-secretária da Partnersnet Anne Paiva.

Castro apresentou à imprensa uma conversa diferente da publicada pela revista entre a ex-secretária e o diretor financeiro da empresa de Belo Horizonte, Vivaldo Ramos, na qual ele pede à funcionária que retire R$ 5 mil da conta dela e entregue o dinheiro a ele. Não há menção a ninguém do Ministério da Fazenda.

O advogado disse que esse tipo de movimentação financeira era comum para resolver "questões operacionais" da empresa. Ele informou que a empresa está à disposição para prestar qualquer esclarecimento ao ministério, que abriu apuração interna, e à Polícia Federal.