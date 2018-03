Advogado diz que não há acusação formal contra Nahas O advogado do investidor Naji Nahas, Sérgio Rosenthal, afirmou hoje que não existem acusações formais contra seu cliente. De acordo com ele, há suposições que são negadas pela própria lógica, como a informação divulgada ontem pela Polícia Federal, segundo a qual o investidor teria recebido informação privilegiada dos Estados Unidos sobre o corte de até 0,50 ponto porcentual na taxa de juros do Federal Reserve (FED), banco central norte-americano. "Isso não procede, pois ele (Nahas) seria o único cidadão do mundo que teria acesso a uma informação nesse sentido", reiterou Rosental. O advogado de Nahas, que esteve hoje na sede da Polícia Federal em São Paulo, onde seu cliente está detido, disse também que espera ter acesso aos autos do processo. Segundo ele, tais informações não puderam ser analisadas hoje, por ser feriado em São Paulo, mas o advogado espera poder analisá-las amanhã pela manhã. "Esperamos ter acesso aos autos o mais rápido possível. O senhor Naji Nahas está à disposição das autoridades. A sua prisão é desnecessária, pois bastaria que ele fosse comunicado (pela Polícia Federal) que se apresentaria imediatamente", frisou. Rosenthal afirmou ainda esperar que o depoimento de Naji Nahas à Polícia Federal ocorra o mais rápido possível, para que ele possa, em seguida, ser colocado em liberdade. "Vamos aguardar que as autoridades ouçam todos os acusados. O processo deve se desenvolver pelas regras do Estado Democrático de Direito. Uma pessoa não pode ser considerada culpada antes de ser processada. O processo criminal não é uma mera formalidade, ele existe para que os cidadãos possam exercer seu direito de defesa", afirmou.