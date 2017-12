Advogado de Valério vê ´fantasia´ em denúncia de Pereira O advogado Marcelo Leonardo, que representa Marcos Valério Fernandes de Souza, classificou como uma "fantasia" as declarações do ex-secretário-geral do PT, Silvio Pereira, segundo as quais o empresário mineiro pretendia arrecadar com o PT o montante de R$ 1 bilhão em diversas negociatas envolvendo bancos e empresas durante o governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "Esse número é uma fantasia. Os fatos já foram explicados nos depoimentos anteriores", disse o advogado, nesta segunda-feira, 8. Leonardo sugeriu que seu cliente não deverá se dispor a comparecer à CPI dos Bingos, caso seja convocado para um novo depoimento. "Entendo que o assunto objeto da entrevista já foi examinado pelas duas outras Comissões (CPI dos Correios e do Mensalão) e atualmente está no Supremo Tribunal Federal. Não é o assunto o objeto do fato que levou à constituição da comissão que continua funcionando." Valério, por meio de sua assessoria de imprensa, divulgou nota na manhã desta segunda reafirmando que não fará comentários sobre a entrevista do ex-secretário geral do PT, dada ao jornal O Globo e publicada na edição de domingo. Silvio Pereira foi secretário-geral do PT e acabou indiciado como integrante do "núcleo principal" do esquema do mensalão. Deixou o PT em julho de 2005, após a descoberta de qu erecebeu um jipe Land Rover da empresa GDK, que tem negócios com a Petrobras. Depois de meses em silêncio, ele deu na semana passada uma entrevista do jornal O Globo, dando detalhes sobre como funcionaria o esquema e indicando nomes do alto escalão do governo.