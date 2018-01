Advogado de Valério diz que procurador-geral foi precipitado O advogado Marcelo Leonardo, que representa o empresário Marcos Valério Fernandes de Souza, disse hoje o procurador-geral da República, Antonio Fernando de Souza, "confessou implicitamente" que foi precipitado ao oferecer a acusação formal quando observou que não tinha apresentado denúncia contra todas as pessoas que estavam citadas no inquérito. "E por isso está agora em uma saia-justa, porque já propôs a ação penal e tem outras pessoas envolvidas nas quais a denúncia não foi oferecida". Valério compareceu no final da manhã à Superintendência da Polícia Federal (PF), em Belo Horizonte, Mas permaneceu em silêncio. Segundo o advogado, Valério exerceu no depoimento o "direito constitucional de ficar calado" e não responder as pergunta do delegado Praxíteles Praxedes, da PF em Brasília. O empresário permaneceu apenas cerca de 10 minutos na sede da PF e saiu sem dar entrevistas. Para o advogado, não "há sentido" seu cliente prestar novos depoimentos à PF, já que há um processo em andamento no STF. Ele disse que entrou com um agravo regimental contra decisão do ministro Carlos Ayres Britto, que indeferiu a liminar no habeas corpus em que solicitava a suspensão dos depoimentos de Valério e duas ex-funcionárias da SMPB Comunicação: Simone Vasconcelos e Geiza Dias Santos. Para Leonardo, os novos interrogatórios constituem um "andamento paralelo do inquérito junto ao processo" e seu cliente só irá prestar novo depoimento na Justiça, caso seja convocado. O advogado destacou que é de responsabilidade do procurador-geral o procedimento que considera "sem apoio na legislação processual penal". "Se ele ofereceu denúncia em um momento antecipado, precipitado, ele responda pelas conseqüências dos seus atos", disse.