Advogado de Palocci será vice de Skaf

São Paulo - (última atualização às 22h28) Pré-candidato do PMDB ao governo paulista, o empresário Paulo Skaf, presidente licenciado da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), escolheu como vice em sua chapa José Roberto Batochio, advogado de Antonio Palocci, ex-ministro da Fazenda de Luiz Inácio Lula da Silva e ex-chefe da Casa Civil de Dilma Rousseff.

Ex-presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), o agora pré-candidato a vice-governador defendeu Palocci em casos polêmicos como a quebra do sigilo bancário do caseiro Francenildo Costa em 2006 e no suposto tráfico de influência que o derrubou da gestão da presidente Dilma em 2011.

Batochio também atuou para o empresário Flávio Maluf, filho do ex-prefeito e deputado federal Paulo Maluf (PP-SP), e para o ex-ministro das Comunicações de Fernando Henrique Cardoso, Sérgio Motta.

A escolha eleitoral selada ontem foi fruto de uma aliança fechada entre Skaf e o PDT, sigla de Batochio. O advogado se juntará na campanha a outros nomes que tiveram papel importante na história recente do PT.

Ex-ministra-chefe da Secretaria de Comunicação Social do governo Dilma, a jornalista Helena Chagas será responsável pela comunicação de Skaf. O publicitário Duda Mendonça, que comandou a campanha presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva em 2002, será o marqueteiro. E o advogado Hélio Silveira, que assessorou as campanhas dos petistas Marta Suplicy, Aloizio Mercadante e Fernando Haddad, atua com o peemedebista na área jurídica.

Dilma disse, em reunião dias atrás com líderes do PMDB em Brasília, que tem dois candidatos em São Paulo: Skaf e Padilha.

Tempo de TV. Na mais recente pesquisa sobre o cenário eleitoral paulista, feita em dezembro pelo Datafolha, o peemedebista apareceu em segundo lugar com 19% das intenções de voto, atrás apenas do governador Geraldo Alckmin (PSDB), com 43%. O ex-ministro da Saúde Alexandre Padilha (PT) registrou 8%. O desempenho de Skaf foi turbinado por inserções publicitárias da Fiesp na TV das quais ele foi o protagonista.

A expectativa agora no PMDB é que ele mantenha esse patamar até o começo da campanha na TV, que tem início em agosto. Com o apoio do PDT, a candidatura de Skaf ampliou seu arco de aliança – já tinha o apoio do PROS – e consequentemente o tempo de exposição na propaganda eleitoral gratuita.

Segundo estimativas realizadas com base em cálculos do Estadão Dados, o empresário já conta com 4min8s. “Isso é tempo suficiente para fazer uma campanha eficiente”, afirmou.