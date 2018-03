Advogado de Nahas está incomunicável, dizem funcionários

O advogado do investidor Naji Nahas, Sérgio Rosenthal, está incomunicável, de acordo com funcionários de seu escritório. Segundo esses funcionários, Rosenthal não entrou em contato com o escritório durante o dia e mantém seu aparelho celular desligado. Rosenthal é o advogado de Nahas para o caso batizado pela Polícia Federal como Operação Satiagraha, que investiga o suposto esquema de desvio de verbas públicas, corrupção e lavagem de dinheiro. Veja também: Imagens da Operação Satiagraha Opine sobre a prisão de Dantas, Nahas e Pitta Daniel Dantas, pivô da maior disputa societária do Brasil Entenda o nome da Operação Satiagraha, que prendeu Dantas Entenda as acusações contra Dantas e Nahas Defesa diz que Dantas foi preso por vingança Mandados de prisão atingem familiares e funcionários de Dantas As ações da Polícia Federal no governo Lula Os 40 do mensalão Ao todo, estão sendo cumpridos 24 mandados de prisão, 22 temporárias e duas preventivas, e 56 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Salvador. Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara Criminal Federal de São Paulo. De acordo com a Procuradoria da República no Estado de São Paulo, do Ministério Público Federal, do grupo de Naji Nahas foram decretas a prisão do investidor e de mais 10 pessoas. As investigações da Polícia Federal, ainda segundo o MPF-SP, apontam que o grupo de Nahas teria cometido os crimes de quadrilha, operação de instituição financeira sem autorização, uso indevido de informação privilegiada e lavagem de dinheiro. O advogado de Nahas é especialista em direito penal, foi diretor do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCrim) e presidente do Movimento de Defesa da Advocacia.