Advogado de Lula nas eleições, Toffoli assume AGU O advogado José Antonio Toffoli, que trabalhou nas campanhas eleitorais do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2002 e 2006, toma posse nesta segunda-feira, 12, como ministro-chefe da Advocacia Geral da União (AGU). Toffoli substitui o atual chefe da AGU, ministro Álvaro Ribeiro Costa. O novo advogado da União foi subchefe de Assuntos Jurídicos da Casa Civil, na gestão do ex-ministro José Dirceu. A troca de comando na AGU antecipa a reforma ministerial que deve ser anunciada na próxima quinta-feira. Na atual estrutura de governo há 34 ministros, incluindo os chefes da AGU e da Controladoria-Geral da União, quatro secretarias especiais e o presidente do Banco Central, que têm status ministerial.