Advogado de Lula chama tríplex de 'Minha Casa Minha Vida' e obra do sítio de 'puxadinho'

RIO - Integrante da equipe de defensores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o criminalista e ex-governador do Rio Nilo Batista classificou nesta segunda-feira, 1, de "factoides" as suspeitas de que o petista tenha sido proprietário oculto de um tríplex em Guarujá e que tenha se beneficiado de uma obra da construtora Odebrecht em um sítio frequentado por ele, em Atibaia. "O presidente se dá conta de que é uma luta antes de mais nada política e sente ser injustiçado e achincalhado sem ter feito nada".

Segundo Batista, a mulher de Lula, Marisa Letícia, comprou cotas da cooperativa Bancoop para o empreendimento do Condomínio Solaris, em Guarujá. No entanto, o condomínio foi assumido pela OAS depois que a Bancoop quebrou. O advogado diz que o ex-presidente da OAS Léo Pinheiro, investigado na Operação Lava Jato, foi quem teve a iniciativa de fazer a reforma no apartamento que caberia ao casal Lula da Silva e que o petista nunca soube dos valores da obra.

"Tem candidato a presidente com apartamento na Vieira Souto. Este de Guarujá é um tríplex Minha Casa Minha Vida, coisa modesta", comparou o advogado, sem citar diretamente o tucano Aécio Neves, que perdeu a disputa presidencial para Dilma Rousseff em 2014. Na época da campanha, Aécio morava com a mulher e os filhos em um apartamento de luxo na Avenida Vieira Souto, de frente para a praia de Ipanema.

Segundo Nilo, é natural que presidentes de empresas tenham contato direto com Lula. "Se o Lula for comprar um sabonete na Granado, o presidente vai querer atendê-lo. Lula fez muitos amigos não só na indústria da construção civil, mas no agrobusiness, no setor automotivo, na siderurgia, no empreendedorismo financeiro. Lula conversa com Léo Pinheiro, mas desde o primeiro momento achou o apartamento inadequado" disse advogado. O ex-presidente achava que seria muito assediado e não teria condições, por exemplo, de fazer um passeio na praia. "Dona Marisa foi lá (no apartamento em obras) duas vezes. Léo Pinheiro fez obras por iniciativa própria. Lula nunca soube o preço das obras. No fim do ano passado, Dona Marisa desistiu da compra", afirmou o advogado.

Sobre obras no sítio em Atibaia frequentado por Lula e Dona Marisa, que teriam sido pagas e executadas pela empreiteira Odebrecht, Nilo Batista disse que é possível que "algum amigo empresário tenha ido visitar (Lula) e achado que devia fazer obras". "Mas esta é uma questão entre particulares", sustentou. O advogado afirmou que ainda está reunindo mais informações sobre o sítio. Mais uma vez, Nilo Batista minimizou a importância da obra. "É um puxadinho com corredor e quatro quartos", disse.

Nilo Batista criticou a ex-dona de uma loja de materiais de construção que disse que a Odebrecht gastou cerca de R$ 500 mil em material na obra do sítio, por não ter emitido notas fiscais em nome da empreiteira. Patrícia Fabiana Melo Nunes, antiga dona do Depósito Dias, disse ao jornal Folha de S. Paulo que recebia pagamentos em dinheiro vivo e que emitiu recibos em nome de outras empresas, mas afirmou ter certeza de que eram ligadas à Odebrecht. Parte do material, segundo Patrícia, foi comercializado sem registro fiscal. "Se ela tivesse as notas, teríamos hoje o valor integral da obra", afirmou Nilo Batista.

O criminalista ironizou a notícia, publicada pela Folha de S. Paulo, de que Dona Marisa comprou um barco, no valor de R$ 4.126, em setembro de 2013, e mandou entregar no sítio de Atibaia, o que comprova a ligação de Lula com a propriedade. "Será que o erro foi ter mandato o bote para um açudezinho? Será que ela deveria ter mandado para o apartamento em São Bernardo (onde vivem Lula e Dona Marisa) e botado flores dentro?", questionou Nilo Batista. O advogado se incorporou à defesa de Lula em dezembro passado e disse não cobrar honorários para esta causa.