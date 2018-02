Advogado de Demóstenes diz que ele não recorrerá O ex-senador Demóstenes Torres decidiu que não vai recorrer para sobrestar no Supremo Tribunal Federal a cassação do seu mandato, aprovada pelo Senado. A informação é do advogado dele, Antonio Carlos de Almeida Castro, o Kakay. "A decisão do Senado é soberana. O senador acata o resultado e não vai recorrer", afirmou Kakay.