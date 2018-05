Advogado de Dantas é alvo de representação A Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR) protocolou ontem representação disciplinar contra o advogado Nélio Machado, defensor do banqueiro Daniel Dantas, perante o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). A entidade pediu processo disciplinar contra Machado, acusando-o de "assumir postura antiética e ilegal" por ter criticado o procurador da República Rodrigo de Grandis, acusador da Satiagraha que pediu à Justiça bloqueio de R$ 545,8 milhões do Opportunity. O advogado disse que Grandis agiu com má-fé. Para o presidente da ANPR, Antonio Carlos Bigonha, o advogado cometeu infração disciplinar. "A postura (de Machado) é incompatível com a advocacia. O Rodrigo de Grandis atua no estrito cumprimento de seu dever funcional e de sua competência constitucional. Age como defensor da coletividade." Machado disse: "Nas discussões judiciais a linguagem pode ficar um pouco mais acalorada. Não tive intenção de ofender, mas na defesa de meu cliente não posso transigir com abusos e ilegalidades. O dinheiro bloqueado é lícito. Reclamo porque estou vendo tendenciosidade. Se querem me constranger e me intimidar não vão conseguir. Vou seguir fiel aos meus compromissos de advogado há 34 anos. Passei por períodos obscuros e não me dobrei."