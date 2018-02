Advogado de Battisti classifica decisão de Peluso como 'golpe de Estado'

O advogado de Cesare Battisti, Luís Roberto Barroso, afirmou nesta quinta-feira, 6, em nota que a decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Cezar Peluso, de não soltar o ex-ativista italiano é "uma espécie de golpe de Estado, disfunção da qual o país acreditava já ter se libertado".

Segundo Barroso, Peluso votou vencido na questão relativa à competência do presidente da República de decidir sobre a matéria - o placar foi de 5 a 4 a favor da palavra final do Executivo - e não poderia transformar sua posição pessoal em posição do Tribunal.

O advogado defende que não está em jogo o acerto ou desacerto político da decisão do presidente da República, mas sua competência para praticá-la. "Trata-se de ato de soberania, praticado pela autoridade constitucionalmente competente, que está sendo descumprido e, pior que tudo, diante de manifestações em tom impróprio e ofensivo da República italiana".

Barroso ainda afirma que as declarações das autoridades italianas após a decisão de Lula, as passeatas e as sugestões publicadas na imprensa de que Cesare Battisti deveria ser sequestrado no Brasil e levado à força para a Itália confirmam o acerto da decisão presidencial. "Em uma democracia, deve-se respeitar as decisões judiciais e presidenciais, mesmo quando não se concorde com elas", diz, em nota, o advogado.