Advogado de Arruda reafirma que renúncia está descartada

O advogado Nélio Machado, do governador afastado do Distrito Federal, José Roberto Arruda, disse neste sábado, 13, que teve uma reunião de trabalho com seu cliente na Superintendência da Polícia Federal. A reunião durou quase três horas.

Nélio Machado não quis falar muito, alegando questões de sigilo. Disse apenas que está analisando vários documentos e que a possibilidade de renúncia de Arruda está descartada. "Vou trabalhar em prol do restabelecimento do direito, da justiça e da verdade."

José Roberto Arruda está preso há um mês, acusado de suborno de testemunha. Arruda teria oferecido R$ 200 mil para que o jornalista Edson Sombra prestasse depoimento em seu favor no inquérito 650 do Superior Tribunal de Justiça.

O inquérito apura complexo esquema de corrupção no governo do Distrito Federal. O ex-secretário de Relações Institucionais do governo, Durval Barbosa, filmou Arruda e mais três deputados distritais recebendo dinheiro para favorecer empresas em votação de projetos e contratos com o governo.