Advogado de 29 anos é eleito prefeito em Alagoas O advogado Fábio Jatobá (PTB), de 29 anos, foi eleito prefeito do município de Roteiro, a 70 quilômetros de Maceió (AL), para um mandato de dois anos. De acordo com o Estado, Jatobá obteve 1.573 votos (48,84%), vencendo o segundo colocado, Damião Amâncio (PMDB). A votação, realizada neste domingo, contou com o apoio de 170 homens do Exército e das polícias Militar, Civil e Federal para garantir a segurança do pleito. Em setembro, o então prefeito Val de Agenor (PMDB) e dois assessores foram mortos em uma emboscada. Jatobá comemorou o resultado das urnas, mas assessores de Damião disseram que a coligação do segundo colocado entrará na Justiça com recurso contra o eleito. Segundo o juiz José Carlos Remígio, o novo prefeito deve tomar posse em 1º de janeiro.